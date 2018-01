Zagreb sichert sich letztes Play-off-Fix-Ticket

Für die dort am Ende nach den zehn Partien zwei besten Teams gibt es auch noch Play-off-Tickets. Für die Top-Sechs-Mannschaften geht es in der Pick-Round um eine bessere Ausgangsposition für die K.o.-Phase. Die ersten vier Teams dürfen sich danach der Reihe nach ihre Play-off-Gegner aussuchen. Vorerst die besten Karten für Rang eins haben die Vienna Capitals. Der Grunddurchgangssieger siegte gegen den VSV klar 6:1 und nimmt sechs Bonuspunkte in den weiteren Saisonverlauf mit.