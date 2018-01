118 Urlauber bei Hotelbrand am Achensee gerettet

Schrecksekunde Samstag Früh in Pertisau am Achensee! Eine gewaltige dunkle Rauchwolke stieg aus dem Hotel „Wiesenhof“ auf. Der Dachstuhl brannte. Rund 145 Personen – darunter 118 Urlauber – mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Der Brand endete jedoch glimpflich.