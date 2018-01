Eine Tote und elf Verletzte bei Feuerdrama in Wien

Durch die massive Rauchentwicklung wurde den Bewohnern zweier Stiegen in dem Gebäude in der Schönbrunner Straße der Fluchtweg abgeschnitten. Noch bevor die Feuerwehr am Einsatzort eingetroffen war, stürzte sich eine 31-Jährige in Panik aus einem Fenster im dritten Stock - die Frau erlag noch am Unglücksort ihren schweren Verletzungen.