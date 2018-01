Sensationssieg für Weißhaidinger in Berlin!

Was für ein Mega-Erfolg für die österreichische Leichtathletik, was für ein Triumph für unseren Diskus-Helden Lukas Weißhaidinger! Der 25-jährige Oberösterreicher ließ am Freitagabend beim größten Leichtathletik-Hallenmeeting der Welt in Berlin die ganze Weltspitze hinter sich, setzte sich in einem höchstdramatischen Finish mit seinem allerletzten Versuch auf 63,91 Meter noch vor dem Deutschen Robert Harting, Olympiasieger von 2012 sowie dreifacher Weltmeister und zweifacher Europameister, durch!