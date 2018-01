Life Ball: Conchita als blonde Maria von Trapp

Der 25. Life Ball am 2. Juni steht heuer im Zeichen des Musikfilmes "Sound of Music". Um den Gästen wieder eine Styling-Orientierung, geht die Veranstaltung mit einer Style Bible einher. Aufgenommen wurden die Bilder, auf denen unter anderen Conchita Wurst als "Fräulein Maria" , Erni Mangold und Desiree Treichl-Stürgkh als Äbtissinen sehen sind, an zwölf Originalschauplätzen des Filmes.