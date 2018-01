Boko-Haram-Mitglied in Bayern verhaftet

IS-Unterstützer in Sachsen verhaftet

In Sachsen wurden unterdessen fünf mutmaßliche Unterstützer des IS festgenommen. Gegen die Beschuldigten werde wegen des Verdachts der Verabredung eines Verbrechens ermittelt, sagte ein Sprecher der federführenden Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Freitag. Die Männer sollen demnach einen Raubmord in Magdeburg geplant haben. Sie wurden am Donnerstag in Sachsen gefasst; zudem gab es bis zum späten Abend Durchsuchungen.