Wiener SPÖ druckt Schieder schon als Chef ab

"Michael Ludwig hat sich während der laufenden Produktion entschieden, kein Plakat in Druck geben zu lassen. Das Plakat von Andreas Schieder war bereits in Druck", heißt es in einer Aussendung von Landesparteisekretärin Sybille Straubinger. Bloß: "Wir waren in keine Produktion eingebunden, es gab einen Vorschlag und der wurde dankend von uns abgelehnt!“, so der Ludwig-Sprecher. Ludwig später in einer Aussendung: "Ich war in die Entwicklung des zeitlichen Ablaufs und in den Produktionsprozess nicht involviert.“ Der Fall zeigt auch, wie die SPÖ Wien mit Steuergeld umgeht. Nach der Logik hätten die Plakate des Verlierers sowieso eingestampft werden müssen.