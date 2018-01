Tierquäler schießt dreimal auf Katze „Mutzi“

Hinweise aus der Bevölkerung erbeten

Doch der Tierarzt stellte ein Projektil im Oberschenkel sicher. Zudem verletzte ein Durchschuss im Nackenbereich und ein Streifschuss am Ohr den Vierbeiner schwer. Die Polizei ermittelt. Ähnliche Fälle seien bisher nicht bekannt, erklärt Polizeisprecherin Irina Steirer. "Es laufen Ermittlungen gegen unbekannt." Iris Salletmayr will jetzt Plakate aufhängen, um Zeugen zu finden. Hinweise an die Inspektion Billrothstraße, Tel.: 313 10-273 11 oder an jede andere Polizeidienststelle.