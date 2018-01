Schulschwänzen: Weniger Sozialgeld für Eltern?

"Viele von uns haben ja schon resigniert", erklärt eine Lehrergewerkschafterin die gesunkenen Zahlen in der Schulschwänz-Statistik. Wurden 2010 in Wien noch 1222 Anzeigen verschickt, waren es 2017 nur 546. Der Stadtschulratspräsident will trotzdem den Druck auf die Eltern erhöhen und liefert dazu einen neuen Vorschlag.