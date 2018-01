Raumfahrt-Startup schoss Discokugel ins All

Wöchentliche Raketenstarts geplant

Firmengründer Peter Beck sagte, er hoffe, dass viele Menschen aufblicken. Die Glitzerkugel werde neun Monate im Orbit bleiben, bis sie in der Erdatmosphäre verglüht. „Humanity Star“ soll die Menschen an ihren gefährdeten Platz in einem riesigen Universum erinnern. Das Unternehmen will außerdem kommerzielle Raumfahrt billiger machen und wöchentliche Raketenstarts anbieten.