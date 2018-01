Awolnation: Zurück ins Licht der Fröhlichkeit

Du hast in einem Interview gemeint, „Here Come The Runts“ wäre deine Version von Bruce Springsteens „Born In The USA“. Die Springsteen-Klientel wird da gewiss energisch protestieren – doch wie genau hast du diesen Vergleich gemeint?

Mein Album klingt nicht wie „Born In The USA“, aber ich liebe den Geist dieses Albums. Es war ein optimistisches und auch nostalgisches Album über High-School-Romanzen und die unschuldigen Zeiten des Aufwachsens in Amerika, obwohl es ein sehr starkes politisches Statement hatte. Springsteen hat einen wirklich guten Job gemacht und nicht nur die negativen Folgen von Kriegen angesprochen, sondern immer auch ein Gefühl der Hoffnung mitgegeben. Noch bevor ich den ersten Song schrieb wusste ich, dass ich meine persönliche Version dieses Albums kreieren musste, um die Leute daran zu erinnern, wie viele negative Dinge in der Welt passieren und vor allem wie negativ die USA derzeit in der ganzen Welt dargestellt werden. Es gibt aber immer noch viele gute Menschen und sie verdienen Lob und Respekt. Leute wie du und ich. Wir sind diese Zwerge, die in meinem Albumtitel stehen. Ich habe so viel Glück, dass ich mit Springsteen, The Cars oder Tom Petty aufgewachsen bin. Sogar Prince und Michael Jackson hatten Pop/Rock-Songs. Auch der Hardcore, Metal und Punkrock waren in den 80er- und frühen 90er-Jahren prägend. Ich bin von all diesen Bereichen beeinflusst. Ich kann nicht verhehlen, wie stark Nirvana mein Leben verändert haben - und die Bands, die Nirvana inspirierten.