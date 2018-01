Maite Kelly schüttet bei Gig Bier auf Fans

"Asozial hoch drei"

"Was da am Freitagabend abging, ist tiefer als unterste Schublade. Asozial hoch drei ist noch untertrieben“, so Hammer weiter. Vom Gesichtsausdruck her, würde er annehmen, sie war völlig betrunken, er wisse es aber nicht wirklich. Andere, die das Video kommentiert haben, meinen, die Trunkenheit eindeutig zu erkennen. "Ganz schön blau, die Kleine", "Sie sah aber völlig betrunken aus" und "Das hätte ich von ihr nie gedacht, die hat voll Promille" ist da zu lesen.