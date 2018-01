Tödlicher Schuss in Kaserne: Schütze enthaftet

Ali Sahin Ü. hatte am Freitag Gelegenheit, den Vorfall, bei dem er seinen jüngeren Kameraden Ismail M. mit einem Sturmgewehr getötet hatte, im Beisein von Staatsanwalt, Schusssachverständigen und Ermittlern nachzustellen. Seine Version: Er habe den schlafenden 20-Jährigen wecken wollen. Dabei sei er gestolpert und habe sich am Abzug seines Sturmgewehrs festgehalten. Der Schuss, der sich daraufhin löste, traf den Soldaten in den Kopf.