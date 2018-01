Quattro-Pack! Eishockey-Rarität lässt KAC leiden

Die Linzer waren in Klagenfurt das bessere Team und erarbeiteten sich dank Schofield (17./PP, 36., 46.) eine respektable 3:1-Führung, sahen zu dem Zeitpunkt wie der sichere Sieger aus. Der KAC schlug mit einem Doppelschlag durch Andrew Kozek (48.) und Manuel Ganahl (51./PP) aber zurück. Am Ende hatten aber die körperlich und geistig frischeren Gäste das bessere Ende. Joel Broda mit einem Doppelpack (58., 59.) und Schofield mit seinem vierten Tor (60./EN) sorgten noch für klare Verhältnisse. Für die Linzer war es der siebente Sieg in den jüngsten acht Runden. Gegen den KAC konnten drei von vier Saisonduellen gewonnen werden, darunter auch das erste in Klagenfurt Ende September (1:0). Die Gastgeber, die am Sonntag den Vertrag mit Trainer Steve Walker um ein Jahr verlängerten, kommen hingegen 2018 nicht so richtig in Fahrt, gingen im achten Spiel schon zum sechsten Mal als Verlierer vom Eis. Besserung könnte die Rückkehr von Matthew Neal bringen, der in den vergangenen Tagen zumindest wieder ins Eistraining einstieg.