Herzog triumphiert in Erfurt auch über 1000 Meter

Die olympischen Eisschnelllauf-Bewerbe in Gangneung beginnen am 10. Februar. Herzog tritt neben den 500 und den 1000 Metern in Südkorea auch über 1500 Meter und im Massenstart an. Ihre erste Entscheidung steht mit den 1500 Metern am 12. Februar auf dem Programm. Über diese Distanz hatte Emese Hunyady 1994 in Lillehammer Österreichs bisher letzte Olympia-Medaille im Eisschnelllauf geholt - die einzige in Gold.