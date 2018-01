Giuliana Farfalla: „Noch kein Sex mit einem Mann“

Natascha: "Wie lange hast du gelegen?" Giuliana: "Ich habe auf eigene Gefahr das Haus verlassen. Ich war nur 14 Tage im Krankenhaus. Ich hätte aber länger bleiben müssen, aber das Finale von 'Germany’s Next Topmodel' war." Natascha: "Nee! Genau in der Zeit?" Giuliana: "Ja, ich war so glücklich … Der Termin war da und der Arzt hat gesagt: 'Du darfst nicht gehen.' Ich habe gesagt: 'Nee, ich will die Mädels sehen. Ich will einfach noch den Schluss erleben'." Natascha: "Wie viel Stunden hat die Operation gedauert?" Giuliana: "Acht Stunden. Aber jetzt ist alles super! Eine Korrektur muss erfolgen, denn sie können nicht alles mit einer Operation machen … Es sieht schon alles supertoll aus, aber noch nicht perfekt."