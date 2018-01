U-Bahn ins Wiener Umland: Erste konkrete Pläne

„Es ist wichtig, nicht in Landesgrenzen, sondern in den Lebensräumen der Menschen zu denken“, erklärt Mikl-Leitner. Das gelte natürlich im Besonderen für den Straßenbau und Öffentlichen Verkehr. Aus diesem Grund investiert das Land mit dem Bund 3,3 Milliarden Euro bis 2022 in ein Mobilitätspaket.