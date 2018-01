Vanek verliert, Grabner erkrankt, nur Raffl siegt

Michael Raffl durfte am Samstag in der National Hockey League (NHL) als einziger der drei österreichischen Eishockey-Stürmer einen Sieg bejubeln. Raffl gewann mit den Philadelphia Flyers gegen die New Jersey Devils mit 3:1. Ohne den erkrankten Michael Grabner verloren die New York Rangers bei Colorado Avalanche 1:3, Thomas Vanek und die Vancouver Canucks unterlagen den Edmonton Oilers 2:5.