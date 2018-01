So heißt Kim Kardashians drittes Baby

Der dritte Nachwuchs des Promi-Paares erblickte am Montag das Licht der Welt und wurde durch eine Leihmutter geboren. Gegenüber "TMZ" verriet die nun Dreifach-Mama über den Familienzuwachs: "Wir sind so verliebt. Kanye und ich freuen uns sehr, die Ankunft unseres gesunden, wunderhübschen Mädchens verkünden zu dürfen. Wir sind unserer Leihmutter unglaublich dankbar, die unseren Traum wahr werden ließ und uns das schönste Geschenk gemacht hat, und all den wundervollen Ärzten und Krankenschwestern, die sich so toll um sie gekümmert haben."