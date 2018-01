Larissa Marolt ist frisch verliebt

Vielleicht hat die quirlige Blondine nun ja endlich den Mann fürs Leben gefunden. Vor zwei Jahren verriet Marolt der "Bild"-Zeitung jedenfalls, dass sie sich vorstellen könnte, bald eine Familie zu gründen: "Ich möchte selber mal Kinder haben. Am liebsten drei oder vier. Ich bin mit Geschwistern aufgewachsen und für mich ist das Wichtigste im Leben die Familie. Ich bin schon so ein Familienmensch, also drei Kinder könnten es schon mal sein."