SPÖ: 21 Millionen Euro für Altmannsdorf-Areal

Rund 14 Millionen Euro hat der Verkauf des parteieigenen Gartenhotels in Altmannsdorf der SPÖ eingebracht. Laut einem Bericht des "Standard" handelt es sich bei dem Käufer um die U.M. Bau AG mit Sitz in Wien-Favoriten. Diese will ihren Firmensitz in das Schloss verlegen und Wohnobjekte für Senioren und Studierende errichten, wie Vorstand Peter Predl bestätigte. Insgesamt soll die SPÖ mit dem Deal rund 21 Millionen Euro eingenommen haben.