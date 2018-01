Tante: „Irgendwas stimmte mit der Erziehung nicht“

"Da war nichts, was wir tun konnten"

Elizabeth wohnt in Cleveland in Tennesse, rund 3000 Kilometer vom Horror-Haus der Turpins in Perris entfernt. Wie ihre Schwester ist auch sie sehr religiös. Sie ist Autorin und christliche Motivationstrainerin und selbst Mutter von sieben Kindern. "Wir waren so besorgt um sie, weil uns alles eigenartig vorkam, aber da war nichts, was wir tun konnten", schildert sie das Verhältnis zu ihren Verwandten.