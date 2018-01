SPÖ: Lechts und rinks kann man schon velwechsern

Am Dienstag meldete sich jedenfalls der Neo-Vizekanzler und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache auf Facebook zu den roten Vorwürfen selbst zu Wort: "Zur Erinnerung (besonders für Herrn Doskozil selbst): Doskozil hat 2015 als Landespolizeidirektor im Burgenland Zigtausende illegale Migranten völlig unkontrolliert über die Grenze einreisen lassen." Strache verspricht seinen Wählern in altbekannter Manier, dass "mit der FPÖ in der Regierung ab sofort eine konsequente Asylpolitik betrieben" werde.