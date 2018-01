Salzburger randalierte nach Handyraub in O-Bus

Wilde Szenen haben sich am Montagabend in einem O-Bus in Salzburg abgespielt. Ein 39-jähriger Salzburger raubte erst einem afghanischen Asylwerber dessen Handy. Als sich das Opfer deshalb an den Busfahrer wandte, dieser daraufhin stoppte und sämtliche Bustüren verriegelte, begann der aggressive 39-jährige Verdächtige im Bus zu toben und mit seinem Skateboard zu randalieren.