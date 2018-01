Wiener Panda-Zwillinge tollen durch den Schnee

Über den Schnee am Sonntag in Wien haben sich die Panda-Zwillinge im Tiergarten Schönbrunn besonders gefreut. "Große Pandas und Schnee sind eine perfekte Kombination", erzählte Zoologin Eveline Dungl. "Wenn Schnee liegt, spielen sie ausgelassen, wälzen sich in der weißen Pracht und klettern neugierig auf den tiefwinterlichen Baumstämmen herum."