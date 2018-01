Familienstreit in Tirol endet mit vier Verletzten

Der 50 Jahre alte Ehemann und Vater hatte gegen 17.30 Uhr die Polizei alarmiert, da ein Streit zwischen seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Sohn entbrannt war, und bat die Uniformierten um Unterstützung. In der Wohnung der serbischen Familie in Hopfgarten angekommen, wies die 51-jährige Frau tatsächlich einen Bluterguss sowie eine Schwellung im Gesicht auf, gab an, von ihrem Sohn geschlagen worden zu sein.