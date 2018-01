Hilfe für Jasmina und ihre „Nala“

Jasmina weiß seit einigen Tagen, dass sie an Krebs erkrankt ist. In Kürze beginnt die Chemo, die ihr hoffentlich helfen wird, den Feind im eigenen Körper zu besiegen. Sie muss stark sein. Nicht nur für sich selbst. Denn da sind auch noch die beiden fünf- und einjährigen Söhne, die ihre Mama brauchen. Aber der eigentliche Grund unseres Gespräches waren ihre Hunde. „Cherry“ die ältere Hündin darf mit den beiden Buben zu Freunden ziehen, während Jasmina im Krankenhaus ist. Aber für „Nala“ die erst 8 Monate alt ist, muss noch eine „Lösung“ gefunden werden. „Sie ist noch so jung und ich war täglich mit ihr laufen. Ich möchte, dass sie dieses Leben weiterhin hat“ erzählt mir Jasmina. Wie traurig sind solche Momente, wenn Menschen sich von ihren geliebten Tieren trennen müssen, weil sie sich selbst nicht mehr um sie kümmern können.