Netflix: Sci-Fi-Serie in düsterer Cyberpunk-Welt

Der Streaminganbieter Netflix nimmt am 2. Februar einen mutmaßlichen Leckerbissen für Science-Fiction-Fans in sein Programm auf. In "Altered Carbon" hat die Technik 300 Jahre in der Zukunft das Leben der Menschen drastisch verändert: Der Geist kann digitalisiert werden, der Körper wird einfach getauscht, wenn er nicht mehr genehm ist. Inmitten dieser Dystopie muss der Elite-Soldat Takeshi Kovacs nach Jahrhunderten als einsamer Geist in einem Datenspeicher in einem neuen Körper einen mysteriösen Mord aufklären.