Starb Mädchen (18) bei russischem Roulette?

Die Spielregeln von russischem Roulette sind simpel: Man braucht lediglich eine Pistole und eine Patrone. Die Trommel mit dem Projektil wird gedreht, sodass niemand weiß, an welcher Stelle sich die Kugel befindet. Dann wird die Waffe an den Kopf gehalten, der Abzug wird betätigt – und wenn sich kein Schuss löst, wird die Pistole an den nächsten Spieler weitergegeben.