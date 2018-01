Daniela Katzenberger beim Beauty-Doc

"Heute geht es meiner Kaiserschnittnarbe an den Kragen. Leider ist sie nach knapp 2,5 Jahren immer noch sehr rot und an manchen Stellen nicht gut zusammengewachsen. Es stört mich schon sehr (obwohl es nur Lucas und ich sehen)", teilt die "Katze" ihren Fans auf Instagram wie immer offen und ehrlich mit. Schönheitschirurg Dr. Fatemi soll deshalb per Laserbehandlung Abhilfe schaffen.