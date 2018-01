Drama an Schule: 14-Jähriger stürzt aus Fenster

Niemand weiß genau, was im Klassenzimmer der 4E tatsächlich passiert ist. Fakt ist, dass der 14-Jährige aus einem Fenster acht Meter in die Tiefe gestürzt ist. Beim Aufprall zog er sich schwerste Verletzungen zu und wurde ins Spital geflogen. "Wir wissen auch noch nicht, was tatsächlich passiert ist. Die Ermittlungen laufen", sagen Polizisten im hundert Meter entfernten Blaulichtzentrum.