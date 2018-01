Kim Kardashian in der Gefängnisküche

Bei ihren Followern sorgte der Post eher für Bauchschmerzen vor Lachen. Das Industrieküchensetting fanden viele unpassend. "Bist du in einer Gefängnisküche?", fragte ein Instagram-Nutzer die 36-Jährige. Ein anderer schlug in die selbe Kerbe: "In wessen unvollkommener Küche bist du da?" Einige machten sich Sorgen um die Gesundheit der Beauty. "Entspricht das den Hygienevorschriften?" oder "Das schaut alles schmutzig aus. Wie kannst du da barfuß stehen?" war da zu lesen. Ein Fan des Starlets ekelte sich dermaßen, dass er schrieb: "Ich kann gar nicht auf die Füße schauen." Bei weit mehr als zwei Millionen Likes dürfte der "Keeping Up with the Kardashians"-Kultwumme das aber völlig egal sein ...