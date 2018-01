Im (Drogen-)Rausch am Steuer ertappt

Dass die Zahl der Autofahrer, die sich bekifft oder high oder beides hinters Steuer setzen, in den vergangenen Jahren dermaßen in die Höhe schoss (siehe Grafik unten), hat zwei Ursachen. Einerseits sind Marihuana, Kokain und Co. leichter verfügbar und werden auch vermehrt konsumiert, andererseits hat die Polizei die Kontrollen massiv verstärkt, erklärt Chefinspektor Johann Wöhrer, Kommandant der Polizeiinspektion Hufelandgasse in Wien-Meidling.