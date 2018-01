Erstmals Transsexuelle am „Playboy“-Cover

Zum ersten Mal in der Geschichte des deutschen "Playboy" ziert eine Transsexuelle den Titel. Sie heißt Giuliana Farfalla, nahm erfolgreich an der letzten Staffel von Heidi Klums Casting-Format "Germany’s Next Topmodel" teil und zieht in Kürze mit elf weiteren Kandidaten ins australische Dschungelcamp ein.