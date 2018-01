Erneut Gewaltexzesse gegen Wiener Polizisten

In einem Lokal in der Wagramer Straße im Bezirk Donaustadt wurden mehrere Jugendliche nach einer schweren Sachbeschädigung an einer Notausgangstür kontrolliert. Ein 15- und ein 16-Jähriger griffen die Polizisten dabei an. "Ein Beamter wurde an der Hand verletzt und musste vom Dienst abtreten. Die alkoholisierten Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen", sagte Maierhofer.