Schlägertrupp bricht Wiener Polizistin die Hand

Polizist mit Knie in Nacken gesprungen

Erst am Heiligen Abend waren drei Männer aus Tschetschenien, ein Georgier sowie ein Afghane im einem Lokal bei den Wiener Stadtbahnbögen auf Polizisten losgegangen. Ein 18-Jähriger sprang einem Beamen von hinten mit dem Knie in den Nacken. Der 39-Jährige erlitt eine Gehirnerschütterung sowie eine Prellung. Ein weiterer Polizist wurde an der Schulter, ein anderer an der Nase verletzt.