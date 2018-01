Polarwolf „Anouk“ aus Tierpark entkommen

Das Tier soll sich in den ersten Tagen nach seinem Ausbruch noch in der Nähe des Geheges befunden haben, doch aufgrund der neuen Spurenlage sei nicht ausgeschlossen, dass der Wolf mittlerweile das Gelände des Tierparks auch verlässt. Laut einer Stellungnahme des Wolfsbeauftragten Georg Rauer vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien geht keine akute Gefahr von "Anouk" aus, so die Bezirkshauptmannschaft. Es sei jedoch aufgrund seiner Herkunft aus einem Schaugehege und seiner teilweisen Gewöhnung an Menschen möglich, dass das Fluchtverhalten des Wolfes gegenüber Menschen im Vergleich zu Wildwölfen geringer ausgeprägt ist. Darum wird Beobachtern geraten, sich sofort an die Polizei zu wenden, wenn sie den Wolf entdecken, und nicht seine Nähe zu suchen. Optisch hat der Polarwolf Ähnlichkeit mit einem weißen Schäferhund.