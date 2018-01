Die Hundehütte to go für gestresste New Yorker

Mehr als 50 Stück der modernen "Dog Parker" gibt es schon im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Wer beim Shoppen kurz mal die Hundeleine aus der Hand geben will oder einen Arzttermin hat, kann seinen Vierbeiner in einem der stylischen Aluminiumkästen "zwischenlagern". Dem besten Freund des Menschen fehlt es während der Wartezeit nicht an technischen Finessen. Temperatur, Luftzufuhr und Licht sind genau geregelt, per Smartphone kann Frauli oder Herrli jederzeit live in die Box schauen. Zugesagt wird außerdem eine tägliche Desinfektion der Boxen durch Mitarbeiter.