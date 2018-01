Halteschlaufen sollen Buggy-Unfälle verhindern

So sehen sie also aus, die Halteschlaufen für Kinderwägen auf Österreichs Bahnsteigen. Nach dem schrecklichen Unfall Anfang Oktober des Vorjahres am Bahnhof Puch im Salzburger Hallein - ein einjähriges Mädchen war durch den Sog eines durchfahrenden Zuges aus dem Buggy geschleudert worden und starb -, kündigten die ÖBB Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit auf Österreichs Bahnhöfen an - die Halteschlaufe ist eine davon.