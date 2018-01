Petra Ott rückte zu entnervter Katzenbande aus

In Österreich gibt es nur eine Handvoll Tiercoaches, die auf Katzen spezialisiert sind, aber doppelt so viele Katzen wie Hunde. Dabei klagen viele Halter über Probleme im Zusammenleben mit ihren Stubentigern. Stellen Sie sich vor, Sie halten vier Samtpfoten, von denen mehrere unsauber sind - so erging es einer leidgeprüften Katzenmama aus Niederösterreich. Uringestank und ständiges Putzen standen an der Tagesordnung. Doch schließlich holte sie sich kompetente Hilfe ins Haus - den diplomierten Katzencoach Petra Ott.