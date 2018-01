Feuerwerk explodierte zwischen Autos und Menschen

Dieses private Silvesterfeuerwerk in Island ist ordentlich schief gegangen. Anstatt wie geplant in die Höhe zu schießen und am Himmel zu erstrahlen , entzündete sich die ganze Packung auf einmal. Inmitten eines Wohnviertels flogen die Raketen unkontrolliert in sämtliche Richtungen. Die Umstehenden konnten sich glücklicherweise in Sicherheit bringen.