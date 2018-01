D: Zwölfjährige zu Silvester angeschossen

In Reihenhaussiedlung um sich geschossen

Laut einem Bericht der "Salzgitter Zeitung" schossen in der Silvesternacht mehrere Männer mit Handfeuerwaffen in der Reihenhaussiedlung um sich. Die Straße rund um den Tatort war am Montag noch mit Flatterband abgesperrt. Kriminaltechniker in weißen Schutzanzügen suchten dort nach Spuren. Am Tatort stellten sie mehrere Patronenhülsen sicher, auch in einer Hauswand befanden sich Einschusslöcher.