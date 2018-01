Hüttenwirt rettet zehn Wanderer aus Schneesturm

Zum zehnfachen Lebensretter wurde der Wirt der Simonyhütte am Dachstein in Oberösterreich: Zwei Gruppen von Tourengehern und Schneeschuhwanderern hatten die Wetterwarnungen ignoriert und sich auf den Weg gemacht. Im 100-km/h-Schneesturm verirrten sich die zehn Wintersportler völlig und wurden zum Glück vom alarmierten Wirt in Sicherheit gebracht.