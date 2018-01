Ehepaar in OÖ war stundenlang in Sauna gefangen

In Oberösterreich ist über den Jahreswechsel ein Ehepaar mehrere Stunden lang in der Sauna ihres Hauses gefangen gewesen. Die beiden Pensionisten hatten sich am Sonntag gegen 21 Uhr in die aufgeheizte Kabine begeben. In der sehr engen Sauna stürzte der 76-jährige Mann von der Liege auf den Boden. Er konnte sich nicht mehr bewegen und blockierte dadurch die sich nach innen öffnende Türe.