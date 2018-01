Schwangerer bei Essensvergabe in Kopf geschossen

In der venezolanischen Hauptstadt Caracas ist in der Nacht auf Sonntag eine schwangere Frau getötet worden, die für eine von der Regierung zu Neujahr subventionierte Schweineschulter in der Schlange stand. Der Stiefvater der im fünften Monat schwangeren 18-Jährigen berichtete, betrunkene Nationalgardisten hätten die seit Stunden wartenden Menschen aufgefordert wegzugehen. Als diese dem nicht Folge leisteten, hätten zwei von ihnen Schüsse abgegeben.