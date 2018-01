Flammen zerstören in Liverpool Hunderte Autos

Bei einem Brand in einem riesigen Parkhaus in Liverpool sind am Silvestertag offenbar alle dort abgestellten Autos in Flammen aufgegangen. Ersten Ermittlungen zufolge hätten sich durch einen Brand in einem Auto auch die anderen Wagen in dem Gebäude entzündet, teilte die Polizei am Montag mit. "Wir glauben, dass alle Fahrzeuge in dem Parkhaus zerstört wurden", hieß es weiter. Ernstlich verletzt wurde niemand.