Mexiko: Drei Politiker in drei Tagen getötet

Erneut haben Unbekannte in Mexiko einen Lokalpolitiker ermordet. Ein Stadtrat der linken Partei der demokratischen Revolution (PRD) wurde laut Medienberichten am Samstag erstochen in seinem Haus in Calicanto im südöstlichen Teilstaat Tabasco aufgefunden. Es ist der dritte Mord an einem PRD-Lokalpolitiker binnen drei Tagen.