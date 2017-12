Attacke auf Kirche in Ägypten: Mindestens 9 Tote

Blutiger IS-Feldzug gegen Kopten

Der IS hat den Kopten in Ägypten den Kampf angesagt. In den vergangenen Monaten starben in dem Land bei mehreren Angriffen auf koptisch-orthodoxe Kirchen Dutzende Menschen. Allein Anfang April wurden bei Anschlägen in Alexandria sowie in Tanta nördlich von Kairo 45 Menschen getötet. Auch zu diesen beiden Taten bekannte sich der IS. Einen Monat später töteten bewaffnete IS-Anhänger rund 30 Christen, die auf dem Weg zu einem Kloster waren.