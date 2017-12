Wiener Schüler (17) an Meningitis gestorben

Bis zu ein Fünftel der Bevölkerung trägt Meningokokken in sich, sehr häufig ohne Symptome, aber als Überträger. Verursacher sind Bakterien, von denen es verschiedene Typen gibt. In Österreich am meisten verbreitet ist der Typ B, gefolgt von C und Y. Meist treten zunächst grippeähnliche Symptome auf, gefolgt von starken Kopfschmerzen, hohem Fieber, Übelkeit, Lichtempfindlichkeit, Nackensteifheit und meist punktförmigen Hautblutungen. Die Inkubationszeit beträgt ein bis zehn Tage.