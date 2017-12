Frau wollte ihren Hund retten und starb dabei

Tochter Sonja (23) und ein Bekannter waren am Mittwoch bei Isolde B. in deren Haus in Schenkenfelden im Mühlviertel zu Gast. Gegen 16.30 Uhr spielte die Tochter vis-a-vis auf einer Wiese mit dem Schäfer-Mischling der Mutter und den beiden Jack-Russell-Terriern des Bekannten. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt. Offenbar wollte der Mischling plötzlich über die Straße zurück zum Haus seines Frauerls laufen. Aus Sorge um den vierbeinigen Liebling rannte Isolde B. ohne zu schauen einfach aus der Hauseinfahrt auf die Straße.